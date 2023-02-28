Переговоры о бое Фьюри и Усика находятся на финальной стадии

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что до конца недели решится вопрос об организации боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Мы все еще работаем над организацией этого боя, — сказал Уоррен TalkSPORT. — Я думаю, что на этой неделе так или иначе будет решен вопрос. И я надеюсь, что мы сможем устроить этот бой.

Тайсон хочет драться. Он хочет драться в конце апреля, так что это то, над чем мы работаем, и я надеюсь, что Усик будет в противоположном углу».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.