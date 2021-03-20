Павел Силягин завоевал титул WBC Silver

Россиянин Павел Силягин завоевал серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.

Судьи единогласным решением отдали победу 27-летнему россиянину — 120:108, 119:109, 119:109.

Для Силягина это седьмая победа на профессиональном ринге при отсутствии поражений.

Абдугофуров, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере при 13 победах.