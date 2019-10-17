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Патрик Дэй умер из-за травмы, полученной в поединке с Конвеллом

04:05

Американский боксер Патрик Дэй умер в больнице, соообщает USA Today. В воскресенье 27-летний спортсмен в поединке с Чарльзом Конвеллом получил черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию, после чего боксер впал в кому и больше уже не приходил в себя.

На профессиональном ринге Дэй провел 22 боя: 17 побед, из которых 16 нокаутом, 1 ничья и 4 поражения.

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