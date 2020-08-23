Папин победил Файфера техническим нокаутом

В Казани состоялся «Вечер бокса WBC». В главном поединке встретились россияне Алексей Папин и Руслан Файфер.

Папин победил своего соотечественника техническим нокаутом в шестом раунде и стал обязательным претендентом на чемпионский бой по линии WBC в первом тяжелом весе.

В со-главном бою обладатель пояса WBA Continental в первом полусреднем весе Харитон Агрба (4-0, КО 1) единогласным решением судей победил Сослана Тедеева (20-2). Очередные победы на профессиональном ринге также одержали Альберт Батыргазиев (2-0, КО 2) и Павел Силягин (4-0, КО 2).

Чемпион WBA Asia во втором полулегком весе и трехкратный чемпион России Батыргазиев техническим нокаутом в десятом раунде одолел представителя Киргизии Эржана Тургумбекова (8-1-1, КО 2). А боксер второго среднего веса Силягин техническим нокаутом победил Орхана Гаджиева (8-1, КО 6), который отказался от продолжения боя после второго раунда из-за травмы руки.