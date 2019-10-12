Россиянка Екатерина Пальцева одержала победу в полуфинале чемпионата мира по боксу. В борьбе за место в финале 22-летняя спортсменка раздельным решением судей выиграла у представительницы Англии Деми Рестан. После поединка Пальцева сказала, что о подобном результате не могла и мечтать.

— Я безумно счастлива, не могу даже передать это словами, — сказала Пальцева. — Хочу сказать спасибо всем, кто за меня переживает, особенно моим родителям. Поддержка в зале — колоссальная. С соперницей я прежде не встречалась, но мы смотрели ее бои. Англичанка была неудобным оппонентом для меня, ведь она левша, как и я, только еще очень несуразная. Кроме того, это полуфинальный бой, и я очень сильно переживала.

— Ваш тренер сказал, что во втором раунде расслабились. Это действительно так?

— Нет, я не расслабилась, просто устала. Но когда услышала, как тренер меня подгоняет, поняла, что бой начинает складываться не в мою пользу, и нужно прибавлять. Что я и сделала

— Серебряная медаль вам уже гарантирована. Уже сейчас довольны своим результатом?

— Честно говоря, о таком результате я даже и не мечтала.

Пальцева стала третьей россиянкой, которой удалось выйти в финал чемпионата мира. Завтра в борьбе за золото спортсменка встретится с представительницей Индии Манджу Рани, которая в полуфинале победила спортсменку из Таиланда Чутхамат Раксат. (Петр Григоренко)