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Пакьяо: «Думаю, проведу два боя в 2021 году»

07:57
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на 2021 год.

«В марте меня ждет работа в качестве сенатора, так что я не собираюсь драться до этого момента. Думаю, я проведу два боя в 2021 году», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

41-летний филиппинец провел 71 поединок в профессиональном боксе, в которых одержал 62 победы и потерпел 7 поражений. Сообщалось, что Пакьяо может провести бой с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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