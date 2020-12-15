Пакьяо: «Думаю, проведу два боя в 2021 году»

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на 2021 год.

«В марте меня ждет работа в качестве сенатора, так что я не собираюсь драться до этого момента. Думаю, я проведу два боя в 2021 году», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

41-летний филиппинец провел 71 поединок в профессиональном боксе, в которых одержал 62 победы и потерпел 7 поражений. Сообщалось, что Пакьяо может провести бой с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.