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Пакиао вернется на ринг в апреле или июне

20:25
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Филиппинский «суперчемпион» по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао свой следующий поединок проведет в апреле или июне, утверждает ESPN.

В качестве соперников «Пакмэна» рассматриваются чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и экс-чемпион мира Шон Портер.

Свой предыдущий бой 41-летний Пакиао провел в июле 2019 года, победив единогласным решением судей американца Кита Турмана.

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