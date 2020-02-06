Пакиао вернется на ринг в апреле или июне

Филиппинский «суперчемпион» по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао свой следующий поединок проведет в апреле или июне, утверждает ESPN.

В качестве соперников «Пакмэна» рассматриваются чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия и экс-чемпион мира Шон Портер.

Свой предыдущий бой 41-летний Пакиао провел в июле 2019 года, победив единогласным решением судей американца Кита Турмана.