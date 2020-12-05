Пакиао стал лидером политической партии и баллотируется на пост президента Филиппин в 2022 году

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе Мэнни Пакиао избран лидером правящей партии Филиппин FDP-Laban, сообщает Fightnews.

В эту же партию входит нынешний глава государства Родриго Дутерте. Сообщается, что Пакиао будет баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году.

41-летний спортсмен последний поединок провел в июле 2019 года, одержав победу над Китом Турманом и завоевав титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. За профессиональную карьеру Пакьяо выиграл 62 поединка из 71. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.