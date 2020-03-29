Пакиао сел на карантин из-за контакта с инфицированными коронавирусом

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао вместе со своей семьей отправился на карантин, поскольку контактировал с людьми, которые сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Boxing Scene.

Пакиао является сенатором на Филиппинах. 41-летний боксер общался с другими политиками, которым диагностировали коронавирус. В частности, Пакиао контактировал с главой сената Аквилино Пименталем, у которого обнаружили коронавирус в среду.

Местные власти посоветовали Пакиао вместе с семьей отправиться в самоизоляцию.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте