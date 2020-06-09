Пакиао опроверг сообщения о том, что он будет баллотироваться в президенты Филиппин

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе Мэнни Пакиао опроверг сообщения о том, что он намерен баллотироваться в президенты Филиппин. Ранее об этом сообщил бывший промоутер Боб Арум.

— Насколько я помню, мы никогда не разговаривали с Арумом о политике, — приводит слова Пакиао BoxingScene. - Наш последний разговор по видеосвязи был посвящен планированию боев, но никак не политике. Наша дискуссия была только о боксе.

В конце 2009 года Пакиао был избран членом Палаты представителей.

41-летний спортсмен последний поединок провел в июле 2019 года, одержав победу над Китом Турманом и завоевав титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. За профессиональную карьеру Пакьяо выиграл 62 поединка из 71. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.