Пакиао лишен титула чемпиона мира по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение лишить филиппинца Мэнни Пакиао титула действующего чемпиона мира с приставкой Super, информируе BoxingScene. Теперь 42-летний боксер значится как «чемпион в отпуск».

Если он вернется на ринг, то сразу получит право драться за звание чемпиона.

Пакиао лишен титула, так как давно не дрался. Последний раз он выходил на ринг в июле 2019 года, когда победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.

Кубинец Йорденис Угас завладел поясом WBA Super вместо Пакиао.