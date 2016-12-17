13:53 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Отмена боя Поветкина со Стиверном стоила каждому боксеру почти 1,5 миллиона долларов

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Отмена боя между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе повлечет за собой финансовые потери для обеих сторон. Поединок, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, отменен из-за обнаружения в допинг-пробе Поветкина запрещенного вещества остерина.

– Отмена боя стоит для каждого боксера 1 424 250 долларов, – написал в своем твиттере журналист ESPN Дэн Рафаэл. – Победитель бы получил еще 316 500 долларов.

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