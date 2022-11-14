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Сегодня, 10:28

Отец Тайсона Фьюри порвал на себе футболку и чуть не подрался с блогером Джейком Полом

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), не сдержал эмоций после показательного боя Томми Фьюри (8-0) и Ролли Ламберта (15-2) и устроил дикую сцену: он порвал на себе футболку и бросил вызов сидящему на первых местах блогеру и боксеру Джейку Полу (6-0).

«Я здесь, — сказал после боя Томми Полу. — Залезай на ринг и подерись со мной. Если ты не трус, поднимайся на ринг прямо сейчас. Я готов подраться с ним прямо сейчас, несмотря на то что у меня только что был бой. Выходи на ринг».

Примечательно, что Пол к середине поединка выкрикивал оскорбления в адрес Томми: «Ты отстой, Томми».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bmynLYxOaGE
Бокс
Джейк Пол
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