Отец Тайсона Фьюри порвал на себе футболку и чуть не подрался с блогером Джейком Полом

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), не сдержал эмоций после показательного боя Томми Фьюри (8-0) и Ролли Ламберта (15-2) и устроил дикую сцену: он порвал на себе футболку и бросил вызов сидящему на первых местах блогеру и боксеру Джейку Полу (6-0).

«Я здесь, — сказал после боя Томми Полу. — Залезай на ринг и подерись со мной. Если ты не трус, поднимайся на ринг прямо сейчас. Я готов подраться с ним прямо сейчас, несмотря на то что у меня только что был бой. Выходи на ринг».

Примечательно, что Пол к середине поединка выкрикивал оскорбления в адрес Томми: «Ты отстой, Томми».