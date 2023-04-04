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Отец Фьюри: «Я воспитал сына по-другому. В нем нет моего огня»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), прокомментировал слова бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), который назвал Фьюри «читером».

«Я считаю Уайлдера ужасным, слабоумным человеком. Он мне вообще не нравится, — отметил Фьюри изданию The Mirror. — Он никак не может смириться с поражением. Если бы я был таким же молодым, как Тайсон, я бы его ударил.
Я бы ударил по его зубам обеими руками. Я воспитал своего сына не так, как воспитывали меня. Тайсон — отличный боксер, но в нем нет моего огня. Если человек меня оскорбит — я ударю его. Я сказал Тайсону: «Почему ты не ударил его? Надо было бить!»

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.

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