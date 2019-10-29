Отец Хабиба Нурмагомедова: «Шансы Емельяненко и Кокляева по правилам бокса уравниваются»

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о предстоящем боксерском поединке между бойцом ММА Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет 29 ноября в Москве.

— По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются, — цитирует «РЕН ТВ» Нурмагомедова-старшего. — На длительность боя, я думаю, шансов все-таки больше у Александра, а на один удар — у Кокляева. Если попадет, то мало не покажется. Интрига сохраняется. Тут важно, как попасть, с какого угла, с какой силой. В тяжелом весе вообще один удар выше плеч — это нокаутирующий. Представляете, такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью.