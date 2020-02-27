Отец Фьюри считает, что его сын должен требовать 250 миллионов долларов за бой с Джошуа

Джон Фьюри, отец новоиспеченного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, за какую сумму согласился бы на бой сына с обладателем большинства поясов в дивизионе Энтони Джошуа.

— Тайсон сейчас номер один, а Уайлдер определенно идет следом, — приводит слова Фьюри-старщего Boxing Scene со ссылкой на IFL TV. — Мой сын больше не будет продавать себя задешево. Он должен выжать из них серьезные деньги, так как мой сын достоин всех денег этого мира.

Половина миллиарда за двоих бойцов, — вот что я бы попросил за этот поединок. Поделить между ними ровно пополам. Это самый большой бой в мире на данный момент. Приносите деньги. Давайте проведем этот поединок в нашей стране. И знаете что, — я бы опасался за жизнь Джошуа.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.