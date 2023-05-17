Отец Фьюри: «Уайлдер — ничтожество, он просто стонущий мудак»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), дал прогноз на потенциальный бой между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Я думаю, мы все знаем, что произойдет. Я бы хотел, чтобы Эй Джей нокаутировал его, потому что Уайлдер — ничтожество. Он просто стонущий мудак, простите меня за мои слова. Но, если честно, я просто вижу, как Джошуа попадет по его подбородку».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.