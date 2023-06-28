Отец Энди Руиса: «Уайлдер будет избит так же, как Энтони Джошуа»

Отец бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (35-2) Руис-старший рассказал, почему бой с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) до сих пор не объявлен.

«Уайлдер — лжец. Он и его тренер хотят, чтобы Энди согласился на смехотворную сумму денег. Но Энди — не ноунейм. Единственное, что мы просим, — это разделить прибыль с боя 50 на 50, больше мы ничего не просим. 50 на 50, и мы готовы драться с Деонтеем Уайлдером и устроить ему хорошую взбучку. Уайлдер будет избит так же, как Энтони Джошуа», — приводит слова Руиса издание Izquierdazo Boxeo.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Руис в прошлом бою победил Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей (113 — 112, 114 — 111, 114 — 111). Бой состоялся 4 сентября 2022-го в Лос-Анджелесе, США.