Оскара Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

Бывший чемпион мира по боксу, промоутер Оскар Де Ла Хойя обвиняется в сексуальном насилии, утверждает ESPN.

Иск к бывшему чемпиону мира по боксу подан в Калифорнии в начале октября. Согласно судебным документам, женщина, которой во время предполагаемого нападения в 2017 году было 29 лет, обвиняет Де Ла Хойю в сексуальном насилии, насильственных действиях сексуального характера, гендерном насилии, недобросовестном отношении и умышленном причинении эмоционального стресса.

В документах говорится, что девушке удалось вырваться и сбежать из дома. Позднее она обратилась к врачам, ей был диагностирован диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Согласно бумагам, потерпевшая все еще находится в депрессии. Представитель боксера все обвинения отверг.

На счету де ла Хойи 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Последний бой боксер провел в 2008-м, после чего завершил карьеру. Сейчас он является главой промоутерской компании Golden Boy.