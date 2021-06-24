Оскар Де Ла Хойя заявил, что хочет провести поединки против Мейвезера и Канело

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что после поединка против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта он вернется в ринг как можно скорее, а в его списке потенциальных соперников находятся Флойд Мейвезер и Сауль Альварес.

«Я мог бы подраться с Канело. Почему бы и нет? Сначала я хочу провести поединок с Витором Белфортом, а там как пойдет. Витор здоровый парень. Не знаю, во что я ввязываюсь, но он огромен и, к тому же, это будет настоящий бой, а не просто дружеские пятнашки. Я люблю настоящие бои. После этого я снова хочу вернуться в ноябре. Это для того, чтобы поддерживать активность, поддерживать физическую форму и не покидать зал», — сказал Де Ла Хойа в интервью для Youtube-канала Fino Boxing.

Также боксер добавил, что видит в будущих соперниках Мейвезера и Альвареса.

«Далее, в следующем году, на Синко де Майо (мексиканский праздник) мы пойдем за лучшими — за Флойдом Мейвезером. А если он откажется, то мы вызовем бойца, который занимает второе место среди лучших: Сауля Альвареса. Почему бы сразу не драться с топами? Я делал это на протяжении всей своей карьеры, так почему бы не сделать это снова?», — подытожил спортсмен.

48-летний Де Ла Хойа (39-6, 30 КО) закончил профессиональную карьеру в 2008 году, после того как уступил техническим нокаутом Мэнни Пакьяо. Поединок против Белфорта состоится 11 сентября.