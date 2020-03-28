Оскар Де Ла Хойя пожертвовал 250 тысяч на борьбу с коронавирусом

Бывший чемпион мира американец Оскар Де Ла Хойя и его жена пуэрториканская певица Милли Корретхер пожертвовали 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом?, информирует сайт Всемирной боксерской организации (WBO).

Деньги пойдут в одну из больниц Лос-Анджелеса, в котором лечилась мать боксера от рака груди.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется