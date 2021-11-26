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Орлов — о бое с Нарузовым: «Я таких ломал»

19:05

Евгений Орлова по прозвищу «Молекула Ада» рассказал о настрое на бой против Гаджи «Автомата» Нарузова.

«Защита у меня налажена. Да, Гаджи может хорошо ударить, сильно. Здоровый, мощный парень, сильный удар. Ну, я таких ломал», — заявил двукратный чемпион России по кикбоксингу Орлов РЕН ТВ.

«Да он ляжет сразу же. Вы видели, он медленный какой», — предрек чемпион мира по тайскому боксу Нарузов.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск. Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

На счету Орлова в боксе 16 побед, 17 поражений и 1 ничья. У Наврузова рекорд в кулачной лиге Top Dog — 5 побед в 5 поединках.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/908262-molekula-ada-orlov-pered-boem-s-gadzhi-avtomatom-ia-takikh-lomal

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