Организаторы боя Поветкина готовились к "провокациям со стороны VADA"

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов отметил, что контракт с Йоанном Дюопа о том, что он станет заменой противнику Александра Поветкина, был подписан еще месяц назад. Примерно в это же время у россиянина была взята допинг-проба, которая оказалась положительной на остарин. Из-за этого канадец Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг, мотивировав свое решение тем, что WBC лишила бой статуса титульного.
– Команда Стиверна категорически отказалась принимать участие в данном поединке без санкции WBC, и они уже находятся в аэропорту "Кольцово", вылетают из города, – цитирует E1.ru Титова. – Мы совместно с командой "Мира бокса" на этот случай подстраховались заранее. Мы ожидали различных провокаций со стороны VADA (Ассоциации по добровольному допинг-тестированию. - Прим. "СЭ") и наших, так скажем, американских партнеров.
Мы предполагали, что ситуация подобного рода может быть. Поэтому нами еще месяц назад было подписано соглашение с французом Йоанном Дюопа. Он уже прилетел на замену Стиверну и три дня находится в Екатеринбурге в ожидании. Дюопа дал согласие на проведение поединка, так что бой состоится.
pushgun
О каких провокациях идет речь? Опой не виляйте и скажите ЖРАЛ или НЕТ. Если не употреблял, то бейтесь и доказывайте свою правоту. А, если употреблял (во что больше верится), то не называйте взятие допинг пробы провокацией.
22:05 17 декабря
PELMEN GUBASTIY
Месяц НАЗАД проба "веткина" уже показала === КОСЯК !!!! И тупую франко--грушу ЭТОТ МЕСЯЦ на подмену держали ???? Так кто тут ХИТРОВЫ++++ БАННЫЙ????
19:43 17 декабря
внеигры
Да видно знали вот и подсуетились с заменой, бардак.
18:39 17 декабря
Richter-00
fedor pavlovitsh: "Правильно. ВАДА верить уже нельзя..." В том-то дело, что есть WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и малоизвестное VADA (Ассоциация по добровольному допинг-тестированию). Вот и спрашивается, откуда ещё это VADA? Кто-нибудь знал о существовании этой второй организации?
17:39 17 декабря
fedor pavlovitsh
Правильно. ВАДА верить уже нельзя. Либо своих представителей ставить во-время изъятия у спортсменов анализов на допинг от начала и до конца, вплоть до опечатывания и хранения допинг-проб. По моему мнению ВАДА умышленно создало в России порочную антидопинговую систему, чтобы, если надо, сначала шантажировать, а когда будет надо, все самими же созданное опубликовать и избавить мировое сообщество от российского спорта. Видно время пришло. Слишком хороши были Олимпийские игры в Сочи. Кому-то слишком завидно Надо активнее правоохранителям заниматься проблемами допинга, тем более законодательство позволяет. Полагаю, что это международная организованная преступная группа, возглавляемая представителями ВАДА.
16:32 17 декабря
Основной
Алоян, але, нужен твой коммент-)
16:16 17 декабря
Enich
а как не знать если боксёр постоянно принимает запрещённые препараты?:))
16:15 17 декабря
Max1956
В общем и wADA и vADA устроили России все круги АДА. ;) Хотя, может это мы сами постарались, а?
15:55 17 декабря
Leo Hawk
Наличие дублёров у боксёров наверняка прописано в контракте на бой, так что провокации тут ни причём. А вот высказывания типа, - "Мы всё знали заранее" звучат как откровения экстрасенсов, которые тоже всегда всё знают заранее, но предсказания свои обнародуют всегда после события :)
15:07 17 декабря
Richter-00
Специально организацию назвали VADA что ли? У нас могла быть организация под литерами ФБР - Федерация баскетбола России (хотя по-английски ФБР - FBI). Но из-за созвучия стала РФБ. Так что тут явно чья-та провокация.
14:43 17 декабря
CanagliaVova
Оправдание Поветкина: "Не прочитал этикетку и даже представить не мог, что в препарате «Тестостерон +» содержится тестостерон!
14:29 17 декабря
CanagliaVova
Ожидали провокаций со стороны VADA, а удар подло нанесла WADA. Запутали пустоголовых
14:27 17 декабря