Организаторы боя Поветкина готовились к "провокациям со стороны VADA"

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов отметил, что контракт с Йоанном Дюопа о том, что он станет заменой противнику Александра Поветкина, был подписан еще месяц назад. Примерно в это же время у россиянина была взята допинг-проба, которая оказалась положительной на остарин. Из-за этого канадец Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг, мотивировав свое решение тем, что WBC лишила бой статуса титульного.

– Команда Стиверна категорически отказалась принимать участие в данном поединке без санкции WBC, и они уже находятся в аэропорту "Кольцово", вылетают из города, – цитирует E1.ru Титова. – Мы совместно с командой "Мира бокса" на этот случай подстраховались заранее. Мы ожидали различных провокаций со стороны VADA (Ассоциации по добровольному допинг-тестированию. - Прим. "СЭ") и наших, так скажем, американских партнеров.

Мы предполагали, что ситуация подобного рода может быть. Поэтому нами еще месяц назад было подписано соглашение с французом Йоанном Дюопа. Он уже прилетел на замену Стиверну и три дня находится в Екатеринбурге в ожидании. Дюопа дал согласие на проведение поединка, так что бой состоится.