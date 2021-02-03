Опубликовано видео подготовки Чудинова к бою с учеником Роя Джонса

Тренер российского боксера Федора Чудинова, Виталий Сланов выложил у себя в Instagram видео подготовки спортсмена к поединку с малавийцем Айзеком Чилембой.

«Федор Чудинов за 17 дней до боя с Айзеком Чилембой. Бокс сила!» — написал Сланов.

32-летний Федор Чудинов — обладатель титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Он является претендентом на пояс чемпиона мира. В послужном списке российского спортсмена 22 победы, из них 15 нокаутом, два поражения.

31-летний Чилемба одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. Малавиец является учеником знаменитого американского боксера Роя Джонса.

Поединок Чудинова и Чилембы возглавит боксерское шоу «Короли ринга», который состоится 20 февраля в Москве.