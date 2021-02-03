Опубликовано видео подготовки Чудинова к бою с учеником Роя Джонса
Тренер российского боксера Федора Чудинова, Виталий Сланов выложил у себя в Instagram видео подготовки спортсмена к поединку с малавийцем Айзеком Чилембой.
«Федор Чудинов за 17 дней до боя с Айзеком Чилембой. Бокс сила!» — написал Сланов.
32-летний Федор Чудинов — обладатель титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Он является претендентом на пояс чемпиона мира. В послужном списке российского спортсмена 22 победы, из них 15 нокаутом, два поражения.
31-летний Чилемба одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. Малавиец является учеником знаменитого американского боксера Роя Джонса.
Поединок Чудинова и Чилембы возглавит боксерское шоу «Короли ринга», который состоится 20 февраля в Москве.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/798674-pushechnye-udary-video-podgotovki-chudinova-k-boiu-s-uchenikom-roia-dzhonsa
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