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Опубликована афиша боя Поветкин — Хантер

02:53
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Опубликована афиша боя между россиянином Александром Поветкиным? и американцем Майклом Хантером в супертяжелом весе. Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В августе он победил британца Хьюи Фьюри решением судей. У 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

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