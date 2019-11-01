Опубликована афиша боя между россиянином Александром Поветкиным? и американцем Майклом Хантером в супертяжелом весе. Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В августе он победил британца Хьюи Фьюри решением судей. У 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.