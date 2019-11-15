Определились все финалисты мужского чемпионата России по боксу

В пятницу завершились полуфинальные бои мужского чемпионата России по боксу. Финальные поединки пройдут в субботу, 16 ноября. Полностью состав пар выглядит следующим образом:

Весовая категория до 49 кг

Эдмонд Худоян — Артыш Соян.



Бронзовые медали чемпионата России 2019 года завоевали Володя Мнацаканян и Игорь Царегородцев.

Весовая категория до 52 кг

Расул Салиев — Василий Егоров.

Бронза у Вадима Кудрякова и Максима Стахеева.

Весовая категория до 57 кг

Бахтовар Назиров — Альберт Батыргазиев.

Бронза у Эдуарда Абзалимова и Овика Оганнисяна.

Весовая категория до 60 кг

Анатолий Григорян — Джамал Бадрутдинов.

Бронза у Арлтана Абушинова и Шахриёра Ахмедова.

Весовая категория до 63 кг

Габил Мамедов — Алексей Мазур.

Бронза у Павла Федрова и Гусейна Магомедова.

Весовая категория до 69 кг

Вахид Аббасов — Шахабас Махмудов.

Бронза Вадима Мусаева и Сергея Собылинского.

Весовая категория до 75 кг

Максим Коптяков — Андрей Ковальчук.

Бронза у Алексея Семыкина и Джамбулата Бижамова.

Весовая категория до 81 кг

Имам Хатаев- Георгий Кушиташвили

Бронза у Шарабутдина Атаева и Разиуана Мазихова.

Весовая категория до 91 кг

Владислав Иванов — Иван Сагайдак

Бронза у Сергея Слободяна и Мурада Асрланбекова.

Весовая категория свыше 91 кг

Сергей Калчугин — Иван Верясов

Бронза у Ярослава Дороничева и Георгия Юновидова.

По итогам турнира в Самаре определится состав национальной сборной, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года. Также напомним, что от участия в чемпионате России были освобождены триумфаторы завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей, эта сумма будет распределена на всех призеров чемпионата России. А именно победители получат по автомобилю Lada Vesta.