Определились все финалисты мужского чемпионата России по боксу
В пятницу завершились полуфинальные бои мужского чемпионата России по боксу. Финальные поединки пройдут в субботу, 16 ноября. Полностью состав пар выглядит следующим образом:
Весовая категория до 49 кг
Эдмонд Худоян — Артыш Соян.
Бронзовые медали чемпионата России 2019 года завоевали Володя Мнацаканян и Игорь Царегородцев.
Весовая категория до 52 кг
Расул Салиев — Василий Егоров.
Бронза у Вадима Кудрякова и Максима Стахеева.
Весовая категория до 57 кг
Бахтовар Назиров — Альберт Батыргазиев.
Бронза у Эдуарда Абзалимова и Овика Оганнисяна.
Весовая категория до 60 кг
Анатолий Григорян — Джамал Бадрутдинов.
Бронза у Арлтана Абушинова и Шахриёра Ахмедова.
Весовая категория до 63 кг
Габил Мамедов — Алексей Мазур.
Бронза у Павла Федрова и Гусейна Магомедова.
Весовая категория до 69 кг
Вахид Аббасов — Шахабас Махмудов.
Бронза Вадима Мусаева и Сергея Собылинского.
Весовая категория до 75 кг
Максим Коптяков — Андрей Ковальчук.
Бронза у Алексея Семыкина и Джамбулата Бижамова.
Весовая категория до 81 кг
Имам Хатаев- Георгий Кушиташвили
Бронза у Шарабутдина Атаева и Разиуана Мазихова.
Весовая категория до 91 кг
Владислав Иванов — Иван Сагайдак
Бронза у Сергея Слободяна и Мурада Асрланбекова.
Весовая категория свыше 91 кг
Сергей Калчугин — Иван Верясов
Бронза у Ярослава Дороничева и Георгия Юновидова.
По итогам турнира в Самаре определится состав национальной сборной, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года. Также напомним, что от участия в чемпионате России были освобождены триумфаторы завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).
Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей, эта сумма будет распределена на всех призеров чемпионата России. А именно победители получат по автомобилю Lada Vesta.