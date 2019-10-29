Российский боксер Евгений Тищенко отметил, что смерти боксеров на ринге были всегда.

— Патрик Дэй? — Я следил за его карьерой, — цитируют «РИА «Новости» Тищенко. — Очень жаль, что такое происходит. Но это было всегда, просто сейчас в силу повышенной информатизации общества это получает большую огласку. Возможно, такие случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, ведь организм обезвожен. Но когда мы выходим на ринг, мы не думаем о том, что может случиться, это часть профессии, и риски есть всегда.

Евгений Тищенко — олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира 2015 года, чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013) и серебряный призер чемпионата мира (2013).