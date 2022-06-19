Тищенко отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Я поздравляю его с победой. Он буквально снес Джо Смита. Во-первых, Джо Смит дрался неправильно. Во-вторых, Бетербиев крут. Он сейчас в хорошей форме. Несмотря на возраст, он определенно топовый боец и один из лучших в этой категории. Я рад, что он смог завоевать третий пояс и поздравляю его с победой», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.