Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:47

Тищенко — о победе Бетербиева: «Он буквально снес Джо Смита»

Тищенко отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Я поздравляю его с победой. Он буквально снес Джо Смита. Во-первых, Джо Смит дрался неправильно. Во-вторых, Бетербиев крут. Он сейчас в хорошей форме. Несмотря на возраст, он определенно топовый боец и один из лучших в этой категории. Я рад, что он смог завоевать третий пояс и поздравляю его с победой», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Артур Бетербиев
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Бивола назвал двух наиболее вероятных соперников россиянина для следующего боя

Тищенко считает, что бой Бивола и Бетербиева вызовет интерес во всем мире
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости