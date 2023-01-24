Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:35

Олимпийский чемпион Мехонцев уверен в победе Бетербиева над Ярдом

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о грядущем бое Артера Бетербиева и Энтони Ярда.

«Победа нокаутом не главная цель Артура, потому что если ставить цель нокаут, то можешь дать сбой и провести бой нерезультативно в плане точности ударов и темпа ведения боя. Но я верю, что Артур успешно проведет еще один бой и добьется победы», — цитирует Мехонцева MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Англия). На кону будут стоять чемпионские пояса Бетербиева в полутяжелом весе — WBC, IBF и WBO.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Егор Мехонцев
0
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усик обратился к Фьюри: «Пузатый, ты следующий»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости