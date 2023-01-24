Олимпийский чемпион Мехонцев уверен в победе Бетербиева над Ярдом

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о грядущем бое Артера Бетербиева и Энтони Ярда.

«Победа нокаутом не главная цель Артура, потому что если ставить цель нокаут, то можешь дать сбой и провести бой нерезультативно в плане точности ударов и темпа ведения боя. Но я верю, что Артур успешно проведет еще один бой и добьется победы», — цитирует Мехонцева MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне (Англия). На кону будут стоять чемпионские пояса Бетербиева в полутяжелом весе — WBC, IBF и WBO.