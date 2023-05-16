Олейник прокомментировал подписание контракта Нганну с лигой PFL

Бывший тяжеловес UFC, российский боец Алексей Олейник прокомментировал подписание контракта Фрэнсисом Нганну с лигой PFL, где он будет занимать и административную должность.

«Нганну молодец, что подписался, но мне это не так интересно. Он не россиянин и не чемпион UFC на данный момент. Здоровый, крепкий парень захотел продолжать дальше драться, подписал контракт и осуществил свои мечты об административной работе в промоушене, и руководстве каким-то отделением. Если бы это был Саша Волков или Сергей Павлович, было бы гораздо интереснее, а так эта новость не вызывает у меня особых эмоций», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Согласно условиям контракта Нганну будет выступать в супер боях PFL в 2024 году, параллельно выступать по профессиональному боксу и возглавит африканский филиал промоушена.