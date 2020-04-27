Олег Маскаев: «Конечно, вышел бы сейчас с Тайсоном, а кто бы не вышел?»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев прокомментировал слова главы Федерации бокса России Умара Кремлева о том, что он готов организовать бой 51-летнего россиянина с Майком Тайсоном. Их бой мог состояться в 2003 году, но сорвался. В апреле оба боксера заявили о готовности вернуться на ринг.

— Вот видишь, что уже начинается, — сказал Маскаев. — Может, что-то закрутится там-здесь, и действительно бой организуется. Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас. (Михаил Потапов)