Олег Маскаев будет работать в школе бокса своего имени в Саранске

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Олег Маскаев будет работать в школе своего имени в Саранске после завершения карьеры.

Ранее стало известно, что 50-летний Маскаев завершил спортивную карьеру.

— Я планирую работать в Саранске в школе бокса Маскаева. Буду тренировать ребят, — цитирует ТАСС Маскаева.

Маскаев был чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе в 2006-2008 годах. Последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом решением судей, с тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.