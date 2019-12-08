Российский боксер Александр Поветкин нанес больше значимых ударов в поединке, чем американец Майкл Хантер. Об этом заявил российский судья Юрий Копцев, обслуживавший поединок. По итогам боя Копцев отдал победу Поветкину — 115:113, еще один рефери — Хантеру (115:113), третий судья поставил ничейные оценки — 114:114.

— По силовым ударам впереди был Поветкин, статистика показывает небольшой отрыв по этому показателю у Саши, — цитирует ТАСС Копцева. — Но секрет кроется в том, что силовые удары Хантера и Поветкина в этом бою разительно отличаются. Нужно принимать этот важнейший критерий, который может запутать болельщика. Может кому-то показаться, что если градировать силовые удары на сильные и не очень, то возникнет путаница.

Силовой ущерб, который наносил Поветкин сопернику, был в разы сильнее. Этот критерий стал решающим в оценке.