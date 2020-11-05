«Нужно уважать его выбор». Рой Джонс высказался о решении Хабиба завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру бойца ММА.

24 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Джастином Гэтжи, после чего объявил о прекращении выступлений.

— У каждого свои причины и свои основания относительно того, заканчивать или продолжать карьеру, — сказал Джонс в интервью МИЦ «Известия». — Но Хабиб потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который удерживал его в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения. Мы понимаем, что Хабиб выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы, они взвешенные и продуманные. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать.

— Что скажете о мнении, что надо завершать карьеру пораньше, чтобы оставаться более легендарным?

— Нет, я так не думаю.