Албанский боксер Нури Сефери заявил о намерении победить Мурата Гассиева в первом для россиянина бою в супертяжелом весе.

— Я благодарен всем, кто пригласил меня на этот бой, — сказал на пресс-конференции Сефери. — Для меня огромная честь находиться в Сочи и принять участие в поединке. Что касается боя, то это будет один из самых сложных поединков в моей карьере. Гассиев — сложный соперник, но я приехал, чтобы победить. Я хочу показать албанскую гордость, для этого и нахожусь здесь. Также рад, что выйду в ринг против Гассиева. Хочется показать все, на что я сейчас способен. Все понимают, что Гассиев — фаворит. Я приехал сюда не просто так. И вам это докажу.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию пресс-конференции