Новый генеральный секретарь ФБР назвал бокс главной дисциплиной в боевых видах спорта
Новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что бокс является главной дисциплиной в боевых видах спорта.
«В России постоянно меняется мода на единоборства. То карате было в тренде, то MMA, то недавно набрали обороты кулачные бои, которые вообще, по-моему, надо запретить...
А бокс — это особенный вид, — приводит слова Щекутьева «Коммерсант». — Скоро, кстати, очень круглая дата — 21 июля 1921 года был проведен первый официально санкционированный бой за титул чемпиона мира.
И столетие организации, под эгидой которой он состоялся — Всемирной боксерской ассоциации, — мы будем отмечать в Москве. Так вот, бокс на протяжении всей своей долгой истории держался на одном, высочайшем уровне популярности.
А еще этот вид спорта учит настоящему соперничеству, соперничеству исключительно внутри ринга. А что такое смешанные единоборства, UFC? Это в том числе неконтролируемое поведение людей как во время боя, так и вне его. Мы не переживаем по поводу смешанных единоборств.
Бокс — это на все времена, вид, на который родители не побоятся привести детей, заниматься которым не побоятся их отдать. Бокс по многим показателям в России входит в топ-тройку. Нам не страшна конкуренция».
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