Поединок российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесен на 4 июля. Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.

В Великобритании запрещено проведение любых вечеров бокса. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Бой должен был пройти 2 мая в Манчестере.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.