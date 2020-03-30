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Новая дата поединка Поветкина и Уайта — 4 июля

19:56
Федор Успенский. Фото "СЭ"
Федор Успенский. Фото "СЭ"
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Поединок российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесен на 4 июля. Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.

В Великобритании запрещено проведение любых вечеров бокса. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Бой должен был пройти 2 мая в Манчестере.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

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