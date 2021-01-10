Нордин Убаали восстановлен в статусе чемпиона WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) восстановил Нордина Убаали в статусе чемпиона мира в легчайшей весовой категории, сообщает Boxing Scene.

Напомним, в конце ноября cовет решил лишить французского боксера его титула, после того как Убаали не смог провести обязательную защиту против бывшего чемпиона Нонито Донэйра. WBC хотел разыграть вакантный титул своей организации в поединки между Донэйром и Эммануэлем Родригесом.

Тем не менее, Донэйр сдал положительный тест на COVID-19 и был не допущен к выступлению против Родригеса, после чего WBC решили вместо полноценного титула разыграть временный пояс, за который Родригес подрался уже с Реймартом Габалльо, проиграв тому спорным судейским решением.

На днях президент WBC Маурисио Сулейман разослал письма в различные боксерские инстанции, чтобы уведомить их о том, что Убаали восстановлен в статусе полноценного чемпиона; при этом также известно, что нынешний обладатель временного титула Габалльо не будет рассматриваться в качестве обязательного претендента.