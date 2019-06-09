Нокаут от Головкина в поединке с Роллсом. Видео

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу нокаутом в поединке с канадцем Стивом Роллсом. Твиттер Def Pen Sports опубликовал видео момента с нокаутом.

Головкин отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде.Для 37-летнего спортсмена это 39-я победа в карьере (35 нокаутов) и первая после поражения от Сауля Альвареса в 2018 году.

Также Головкин провел первый бой после начала работы с новым тренером Джонатоном Бэнксом. Это был его первый бой, который транслировала стриминговая платформа DAZN.

35-летний Роллс потерпел первое поражение при 19 победах (10 нокаутов).