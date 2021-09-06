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Никулин после победы над Пулеметчиком: «Моя следующая цель – Чоршанбе, если он, конечно, не зассыт»

13:25
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Бывший боец кулачной лиги Hardcore Тимур Никулин прокомментировал победу над Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик, с которым он сразился в лиге Pravda Fighting Championship по правилам бокса.

«Я пришел сюда для того, чтобы вырубать, а не падать, — сказал Никулин в интервью «СЭ» после победы над Дукаевым. — Я думаю, что у меня получилось. Пулеметчик [Зелимхан Дукаев — Прим. «СЭ»] — очень жесткий пацан. Хоть он и упал, но резко встал. Поэтому я стараюсь, делаю и расту».

Также Никулин рассказал, с кем бы хотел встретиться в следующем бою.

«С Пулеметчиком у нас было незаконченное дело, и мы с ним все здесь решили. Огромный ему респект за то, что вышел против меня. Теперь моя следующая цель — это Чоршанбе Чоршанбиев, если он, конечно, не зассыт. Хотя он многое чего говорил, мол, готов [драться] на кулаках, на топорах, но, когда дело коснулось кулачки он отказался. Я пришел в эту лигу именно за ним. Посмотрим, как он отреагирует».  

Бой Никулин — Пулеметчик продлился всю дистанцию из шести раундов и завершился победой Тимура единогласным решением судей. 

Дополнительная информация:

https://youtu.be/J-JPrl6kLHo

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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