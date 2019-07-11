Николай Валуев: "У Лебедева была прекрасная боксерская карьера"

Экс-чемпион WBA в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отметил, что объявивший об уходе с ринга экс-чемпион WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев сделал прекрасную карьеру.

– Своевременное ли это решение – решают не все вокруг, а всегда решает только сам боксер, – цитирует РИА Новости Валуева. – И если Денис такое решение принимает, то нет смысла его обсуждать – как будто от этого что-то измениться. Уходить всегда нужно вовремя, потому что в ином случае это сопряжено с потерей здоровья, имиджа и много чего еще.

У Дениса Лебедева, по-моему, была прекрасная карьера, он был чемпионом мира. И достиг всего того, чего мог.