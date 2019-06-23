Николай Валуев опроверг информацию о раке мозга

Депутат Государственной думы и бывший боксер-профессионал Николай Валуев​ в интервью "Комсомольской правде" объяснил информацию о раке мозга. Ранее он рассказал о двух перенесенных операциях на головном мозге.

– Напишите в "Комсомолке": Никакого рака мозга нет, – громко рассмеялся в трубку Валуев. – Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, – отметил Валуев. – Раковые больные разве так гуляют как я (спросил Валуев на фоне шума веселой вечеринки). Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают.

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить благодаря терапии

