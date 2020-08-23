Николай Валуев: «Думаю, в следующем бою Поветкин подерется с Фьюри»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал нокаут, в который Александр Поветкин отправил британца Диллиана Уайта. Бой прошел в Англии, во дворе у промоутера Эдди Хирна и завершился в пятом раунде.

— Саня проигрывал поединок вчистую, — считает Влауев. — Но по ходу боя я как раз говорил, что жду этого маневра от Поветкина: уход из поля зрения соперника и дальше хук или апперкот, которыми он всегда славился. Он это и сделал. А потом и признался: мы это готовили. А Уайт немного успокоился. Не то, чтобы бой легко для него складывался, опасность все чувствуют всегда, но все-таки нокдауны — это был явный перевес уже. Он готовился к тому, чтобы добить Поветкина в поздних раундах, но его план не сработал. А теперь у Поветкина может быть либо реванш с Джошуа, что было бы интересно, но еще интереснее — бой с Тайсоном Фьюри. Думаю, Саша дождется этого боя. Думаю, это будет уже следующий поединок, но тут будет зависеть от переговоров команд. (Михаил Потапов)