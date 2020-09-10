Знаменитый российский боксер Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о поединке Федора Чудинова, который в пятницу проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold против Умара Садика.

— Думаю, поединок пройдет на дистанции, — заявил «СЭ» Валуев. — Если Чудинов не начнет подседать в последних раундах, то, мне кажется, бой закончится победой россиянина по очкам. Нокаута в этой встрече не жду. (Севастиан Терлецкий)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.