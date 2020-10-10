Николай Валуев: «Бой Тайсона с Джонсом соберет миллиардные просмотры»

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что бой между Роем Джонсом-младшим и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном станет популярным событием. Ожидается, что поединок пройдет ноябре.

— Наткнулся на ролик Тайсона с тренировки, решил посмотреть его молодые бои, — сказал Валуев. — Анонс его боя с Роем Джонсом — это уже круто. Два ветерана выйдут на ринг, думаю, этот бой соберет миллиардные просмотры.

Я сам точно не собираюсь возвращаться. Когда уходишь, нужно открывать дверь в новый мир. Как бы тебя старый мир не тянул, но ты уже совсем не тот. Одно из печальнейших зрелищ в моей жизни — поражения Роя Джонса от Дениса Лебедева. Так что ветеранов надо оставить в покое. У Тайсона с Джонсом было время, чтобы подготовиться, будем ждать этого поединка. (Сергей Федоров)