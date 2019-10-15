Никитин проведет реванш с Конлоном 14 декабря в Нью-Йорке. После поражения в Рио ирландец устроил скандал

Призер Олимпийских игр Владимир Никитин проведет бой с ирландцем Майклом Конлоном 14 декабря в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. В главном поединке вечера встретятся американец Теренс Кроуфорд и литовец Эгидиус Каваляускас.

Напомним, что Никитин и Конлон встречались в четвертьфинальном поединке на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда россиянин победил, что вызвало большое количество споров и протестов с ирландской стороны, сам Конлон сначала слишком эмоционально отреагировал на поражение, а затем назвал судей нечестными ублюдками.

На счету 29-летнего Никитина три победы и ни одного поражения, в активе 27-летнего Конлона 12 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.