Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Никитин проведет реванш с Конлоном 14 декабря в Нью-Йорке. После поражения в Рио ирландец устроил скандал

16:59
Теги:

Призер Олимпийских игр Владимир Никитин проведет бой с ирландцем Майклом Конлоном 14 декабря в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. В главном поединке вечера встретятся американец Теренс Кроуфорд и литовец Эгидиус Каваляускас.

Напомним, что Никитин и Конлон встречались в четвертьфинальном поединке на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда россиянин победил, что вызвало большое количество споров и протестов с ирландской стороны, сам Конлон сначала слишком эмоционально отреагировал на поражение, а затем назвал судей нечестными ублюдками.

На счету 29-летнего Никитина три победы и ни одного поражения, в активе 27-летнего Конлона 12 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7003405

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир