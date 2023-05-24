Никита Цзю нокаутом победил Бенджамина Боммбера и выиграл шестой бой в карьере

Австралийский проспект первого среднего веса Никита Цзю победил соотечественника Бенджамина Боммбера.

Поединок прошел в Мельбурне (Австралия) и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

25-летний Цзю провел шесть боев в профессиональном боксе и одержал шесть побед (5 — нокаутом). Для 21-летнего Боммбера это поражение стало первым в карьере.

Никита Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.