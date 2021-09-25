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Немков оценил шансы Усика в поединке с Джошуа

21:15
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Российский боец Вадим Немков высказался по поводу предстоящего поединка Александра Усика против Энтони Джошуа.

«Я буду болеть за Усика. Мне нравится, как он боксирует. Но Джошуа очень опасный соперник! Шансы? 50 на 50. Предпочтение в плане результата никому не могу отдать», — сказал Немков «СЭ».

На счету 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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