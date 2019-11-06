«Не хватило мне бензина в бою против Канело». Ковалев обратился к фанатам

Российский боксер Сергей Ковалев опубликовал в своем Instagram пост, в котором отметил, что пока не принял окончательного решения по продолжению или окончанию карьеры.

— Всем привет! — написал Ковалев. — Я в полном порядке и хорошем расположении духа! — Да, не хватило мне бензина в бою против Канело на все 12 раундов, но наша тактика работала и приносила свои плоды, пока у меня не кончился бензин. Но главное, что морально я не сломлен, поэтому впереди новые цели и рубежи, которые непременно будут взяты, будь то спорт или жизнь.

Слава Богу, все позади, теперь я хочу просто отдохнуть со своей семьей и наслаждаться жизнью и теми плодами от многолетней проделанной работы, которые я имею. Никаких пока решений принимать не буду, касаемо моей карьеры, хочу отдохнуть и понять, чего мне теперь хочется делать и чем дальше жить. Всему свое время. А пока, жизнь только начинается. Всем добра!

Ранее атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить поединки до 2 января 2020 года по медицинским показаниям. Также россиянину рекомендовано ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря. Ранее Ковалева уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде.