Российский боксер Федор Чудинов заявил, что Мурат Гассиев полностью восстановился после травмы и длительного перерыва и готов войти в категорию супертяжеловесов.

«Уже появлялся отблеск того Мурата, который радовал всех своих болельщиков, когда еще был на пике. Думаю, что бой будет зрелищный, Мурат покажет если не свой максимум, то близкий к нему уровень. С функционалкой у него никогда проблем не было, больше из-за того, что два года не тренировался, мастерство немного притупляется, чувство времени, дистанция. Но на спаррингах он уже был близок. Поэтому не думаю, что бой будет длиться все раунды. Я просто желаю ему победы, а как он победит, это его дело», — цитирует Чудинова сайт телеканала РЕН ТВ.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.